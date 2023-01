L’ultimo saluto a Carmine Mete Mannella: un’intera comunità in lacrime [FOTO]

Occhi gonfi di lacrime, visi tirati, teste abbassate. Il silenzio è squarciato solo dagli applausi per un giovane amato e apprezzato, che da poco aveva realizzato il suo sogno di poter insegnare, che manteneva anche la tradizione familiare delle giostre. Carmine Mete Mannella non è più tra la sua gente, la sua vita è stata strappata a soli 32 anni su una strada amara. Ma l’intera comunità delle Serre (proclamato il lutto cittadino) ha voluto rendergli omaggio partecipando in maniera compatta al funerale tenutosi nella Chiesa Matrice. I messaggi di vicinanza, i ricordi degli amici, la stima dei colleghi: tutto ha ricordato l’allegria di un ragazzo educato e rispettoso che ha regalato gioia e affetto. Don Leonardo Calabretta ha usato poche parole nell’omelia per evitare di “sottolineare il dolore della famiglia e della fidanzata”, ricordando che, a distanza di 6 mesi, una nuova tragedia ha afflitto la città. Ha poi affermato che “adesso siamo tutti più poveri di affetti”, aggiungendo però che “Carmine non è andato nel nulla perché ora è con Dio”. Finita la celebrazione, un infinito corteo funebre ha accompagnato il giovane verso il cimitero. Impossibile trattenere il pianto, impossibile non riflettere su un futuro spezzato, impossibile non pensare ad una fatalità che si poteva evitare. Carmine ha lasciato questa terra, ma rimarrà per sempre nel cuore di quanti lo hanno conosciuto.