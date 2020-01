Luigi Tassone eletto consigliere regionale: Serra San Bruno conserva la rappresentanza nell’Assise calabrese

Dopo un testa a testa durato fino all’ora di pranzo, arrivano le conferme per Luigi Tassone che conquista il secondo posto nella circoscrizione centro nella lista del Partito democratico (Libero Notarangelo, 6.045 voti) e, di conseguenza, un seggio in Consiglio regionale.



Al fotofinish, supera Raffaele Mammoliti – una vita nel sindacato e accompagnato in diverse manifestazioni dal deputato Antonio Viscomi – grazie al contributo determinante della sua città, Serra San Bruno, dove sfiora i 1.000 voti. Il sindaco 34enne va oltre i 5.000 voti (5351) per effetto di una presenza anche nelle province di Catanzaro e Crotone e ottiene una settantina di voti in più del candidato giunto terzo (5.281).

Dunque, Serra San Bruno conserva un posto nel parlamentino calabrese: dopo Bruno Censore e Nazzareno Salerno, ecco Luigi Tassone.

Nella sua campagna elettorale ha puntato molto sul senso di appartenenza e sulle “battaglie condotte per il territorio” insistendo sui temi della Sanità e del Turismo.

Cresciuto nei Giovani democratici (è stato segretario provinciale), era stato eletto sindaco nel 2016. L’arrivo di Tassone a Palazzo Campanella comporta la reggenza del Municipio serrese da parte dell’attuale vicesindaco Jlenia Tucci.