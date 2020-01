Luigi Tassone conclude la campagna elettorale a Serra San Bruno: “Al mio fianco ci sono persone che puntano sulla legalità”

Si svolgerà stasera a partire dalle 17.30, a palazzo Chimirri, a Serra Sa Bruno la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato alla carica di consigliere regionale per il Partito democratico Luigi Tassone.

“Ho scelto la mia città – precisa il sindaco della città della Certosa – per l’incontro conclusivo di questa intensa campagna di ascolto nel corso della quale ho avuto modo di approfondire ulteriormente i suggerimenti dei cittadini, le loro necessità, le loro speranze, le loro difficoltà, ma anche la loro voglia di cambiamento. Diversamente da altri – aggiunge – noi democratici abbiamo puntato sul rinnovamento, sulla freschezza, su idee giovani, su azioni concrete e non su slogan e selfie. Nel corso dell’evento di domani spiegherò le priorità per le quali intendo battermi nell’interesse dei calabresi. Di sicuro, al mio fianco ci saranno persone che puntano sulla legalità per avviare la rinascita della regione. Non ho promesse da fare, se non quella di un impegno sincero per la mia gente che merita un futuro in cui è possibile raggiungere la realizzazione umana e professionale nella propria terra d’origine”.