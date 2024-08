L’ufficio passaporti della Questura di Vibo Valentia e quello del Commissariato di Serra San Bruno abbattono i tempi di rilascio del passaporto

Abbattuti i tempi per il rilascio dei passaporti. Infatti, l’ufficio passaporti della Questura di Vibo Valentia e quello del Commissariato di Serra San Bruno, nell’anno in corso hanno emesso 2589 passaporti, con un aumento del 63% della capacità produttiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, conseguentemente con una considerevole diminuzione dei tempi di rilascio, adesso dimezzati.

Ottenere il passaporto è facilissimo, ciò anche grazie alla possibilità di prenotazione sia online sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ che in modalità ordinaria, ed è possibile prenotarsi nell’arco di una settimana e in via prioritaria per il giorno successivo alla data di accesso al sito, con tempi medi di rilascio molto bassi, che si aggirano intorno agli 8 giorni. Al riguardo è importante evidenziare che la Divisione Polizia Amministrativa e il Commissariato di Serra San Bruno sono in grado di gestire motivate e comprovate urgenze per motivi di lavoro, salute, studio e turismo, con il rilascio del passaporto anche in giornata.

Gli uffici sono aperti al pubblico nelle giornate di lunedì e mercoledì con orario 9.00/12.00 e 15.00/17.00, venerdì con orario 9.00/12.00, mentre martedì l’apertura è solo di pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.