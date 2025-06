L’Udc si struttura nelle Serre: il ruolo di Bruno Rosi e Romano Loielo

L’Udc intende avviare un percorso di radicamento territoriale seguendo una linea politica concordata con la dirigenza nazionale secondo la quale occorre “puntare su profili di alta qualità politica professionale ed umana”. Seguendo questa impostazione è stato promosso dal segretario provinciale Alfonso Luciano un incontro operativo tenutosi nella città della Certosa insieme all’ex sindaco Bruno Rosi, al primo cittadino di Nardodipace Romano Loielo ed al segretario regionale Salvatore Bulzomì. A conclusione del confronto, si è deciso di “strutturare la presenza del partito nella zona delle Serre” ed è stato nominato responsabile cittadino di Serra San Bruno lo stesso Rosi. È stata inoltre attribuita a Loielo la funzione di coordinare d’intesa con lo Luciano e Bulzomì “l’azione politica in tutta la zona montana della provincia vibonese”.

“Rosi e Loielo – ha commentato Luciano a margine dell’iniziativa – hanno dimostrato sul campo attraverso la carica di sindaco dei rispettivi territori di essere amministratori virtuosi e politici attenti e professionali, capaci di dedicare passione e competenza per la crescita e lo sviluppo delle comunità che hanno rappresentato e che rappresentano. Per tale ragione ed in funzione della qualità dei soggetti a cui ho attribuito queste responsabilità politiche – ha concluso – non posso che ritenermi fiducioso in un futuro che vede l’Udc protagonista delle prossime dinamiche politiche ed elettorali”.