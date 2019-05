Lsu/Lpu, Ferrara: “Ministero della Pubblica Amministrazione latita”

“Il tavolo sugli Lsu calabresi previsto per oggi e promosso dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio è un’ottima notizia. L’urgenza con cui è stato convocato il tavolo dimostra come il Movimento 5 Stelle voglia cercare una soluzione alla problematica inerente la definitiva stabilizzazione di questa categoria”.

Così in una nota Laura Ferrara, eurodeputata uscente e candidata alle europee per il Movimento 5 stelle nella Circoscrizione Sud, commenta l’iniziativa della riunione tecnica convocata per oggi in cui si discuterà dell’annosa questione dei lavoratori socialmente utili calabresi.

“Ora – sostiene Ferrara – è necessaria una collaborazione da tutte le parti interessate, quindi anche del Ministero della Pubblica Amministrazione che purtroppo finora latita. La questione, sappiamo benissimo, è figlia delle politiche clientelari portate avanti dai governi regionali che per anni hanno giocato con la vita di queste persone. La misura è colma e va ricercata una soluzione. Il Movimento 5 stelle non lascia nessuno indietro