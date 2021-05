Lpu, Auddino: “Proroga fino a fine luglio, passo avanti per stabilizzazione”

“Oggi la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento a mia prima firma al decreto – legge Draghi del primo aprile, DL 44, che incentiva ulteriormente le assunzioni degli Lsu e degli Lpu stabilendo deroghe e proroghe fino al 31 luglio e fugando ogni dubbio sull’applicabilità delle deroghe anche agli Lpu”.

Così il senatore Giuseppe Auddino che sottolinea di aver “lavorato molto in queste settimane per convincere il Ministero sulla necessità di rimuovere ogni dubbio circa l’applicabilità delle deroghe anche ai lavoratori di pubblica utilità”.



“Grazie agli uffici tecnici del Ministero del Lavoro ed ai miei consulenti legislativi – spiega l’esponente del Movimento 5 Stelle – siamo riusciti ad inserire nel provvedimento una norma chiara che aiuterà a stabilizzare tutti i lavoratori, nessuno escluso. Lamia norma appena approvata stabilisce a chiare lettere che le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori Lpu sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale. In questo modo – precisa – è stato rimosso ogni possibile ostacolo normativo all’applicazione delle deroghe assunzionali anche ai lavoratori di pubblica utilità”.



“Ora – rileva – non ci sono più dubbi né alibi per assumerli e stabilizzarli: le deroghe valgono anche per gli Lpu. La stessa norma prevede che le assunzioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legge possono essere effettuate fino al 31 luglio 2021. Altri due mesi e mezzo di tempo, un arco temporale più che adeguato durante il quale gli enti dovranno adoperarsi per le assunzioni dei lavoratori rimasti. Infine, con una previsione di spesa pari ad ulteriori 5 milioni di euro, abbiamo previsto anche la proroga dei contratti a tempo determinato consentendo ai lavoratori, nelle more del completamento delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato, di continuare a lavorare in serenità”.