Lovino: “Redel attesa da una gara durissima a Barcellona”

Un importante banco di prova attende la Redel Reggio Calabria nella terza giornata di campionato, in casa del Barcellona allenato da Federico Cigarini. Ed a presentare il match è l’assistant-coach Vincenzo Lovino.

“

Siamo un po’ in difficoltà da un paio di settimane a questa parte, però stiamo reagendo bene, con qualche acciacco di troppo che sta influenzando il modo di allenarci”.

Una reazione che, nonostante i problemi, è già partita con il successo contro la Virtus Molfetta.

“Mi ha fatto davvero piacere partire con una vittoria in casa, perché sicuramente è quello che serviva in questo momento”.

Tornando sulla gara del PalAlberti…

“Ci aspetta una gara dura, intensa anche sotto il profilo mentale. La piazza di Barcellona si aspetta tanto, loro in casa saranno duri da battere. Noi dobbiamo essere bravi a pensare alle nostre cose, a stare con la testa sulle situazioni che stiamo preparando. Dobbiamo far valere la nostra esperienza, soprattutto in questo momento, dove non possiamo esprimere magari il 100% dell’energia che vorremmo. Dobbiamo essere solidi e cinici durante i 40 minuti, come lo siamo stati con Molfetta”.

Lovino traccia anche un bilancio positivo sull’integrazione di Giovanni Rugolo nello staff tecnico del capo allenatore Giulio Cadeo, affiancato da Marco Vitale per l’aspetto atletico.

“Procede assolutamente bene. Giovanni si è inserito benissimo e ci sta dando una grande mano”.