Lotto, giocata fortunata a Serra San Bruno: vinti circa 29mila euro

Non cambiano la vita, ma sicuramente garantiscono una grossa mano per l’organizzazione del proprio futuro. I 28.987,50 euro vinti al gioco del Lotto grazie ad una giocata “Oro” sulla ruota di Bari rappresentano motivo di gioia per la “mano fortunata” di chi ha effettuato la giocata e permettono di soddisfare diverse esigenze e, perché no, di togliersi qualche sfizio. Al momento non si conosce il nome di chi ha tentato la sorte con ottimi risultati e si moltiplicano le ipotesi sull’autore o sull’autrice della scelta. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro, per un totale di 716 milioni da inizio anno: cifre impressionanti che tentano i cittadini a ricercare il colpo della vita.