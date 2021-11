Lotteria Italia 2021: Premi e vittorie giornaliere ai Soliti Ignoti

Anche quest’anno la Lotteria Italia 2021 è abbinata alla trasmissione dei Soliti Ignoti, che va in onda dal lunedì al venerdì in prima serata su RAI1 con la conduzione di Amadeus. Nel corso della puntata, prima che i concorrenti inizino la loro “investigazione”, viene comunicato il numero del biglietto vincente dell’estrazione giornaliera che per il momento ha un valore di 10.000€. Per ora le città più vincenti sono Roma e Milano, con 3 vittorie ciascuna.

Ma vediamo insieme come funziona il regolamento della lotteria!

I premi giornalieri della Lotteria Italia 2021

Chi tenta la fortuna con la Lotteria Italia anche quest’anno ha una doppia chance! Oltre all’estrazione finale, che come da tradizione avviene il 6 gennaio, nel giorno dell’epifania, acquistando il biglietto è possibile partecipare anche alle estrazioni giornaliere. I biglietti vincenti vengono comunicati nel corso della trasmissione dei Soliti Ignoti. Per chi non segue la trasmissione condotta da Amadeus, i numeri dei biglietti vincenti sono disponibili anche online sul sito ufficiale della Lotteria Italia.

L’estrazione dei premi giornalieri è iniziata lunedì 11 ottobre, ed andrà avanti fino alla vigilia di Natale. Per i primi due mesi vengono messi in palio 10.000€ in ogni serata, mentre dal 20 al 24 dicembre ogni giorno sarà possibile vincere un premio di ben 20.000€.

Le città più vincenti

Fino ad oggi sono Roma e Milano le città italiane che hanno fatto registrare il maggior numero di vincitori delle estrazioni giornaliere. Per entrambe infatti sono ben 3 le vincite giornaliere, ognuna delle quali ha portato nelle casse dei fortunati vincitori 10.000€. Tra le grandi città ce n’è solo un’altra ad aver festeggiato più di un vincitore nelle estrazioni giornaliere: Torino, con 2 vincite. Ci sono altre città come Napoli, Firenze, Catania e Sassari che hanno collezionato una sola vincita, così come molti piccoli paesi di provincia che, messi tutti assieme, hanno la maggioranza dei biglietti vincenti. I numeri dei biglietti già estratti dei soliti ignoti possono essere consultati dal giorno seguente all’estrazione sui canali ufficiali o su alcuni siti web specializzati che seguono i giochi a premi.

L’estrazione finale

La Lotteria Italia è l’ultima delle grandi lotterie rimaste attive in Italia. L’estrazione finale della lotteria si terrà come da tradizione il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2022, ed assegnerà il primo pre-mio da 5.000.000€. Nella stessa giornata verranno estratti anche gli altri premi di prima categoria, che per il loro valore sono in grado di cambiare veramente la vita di una persona, ed anche tutti i premi minori. In totale in questa edizione saranno distribuiti premi per un valore totale di 12,4 milioni di euro.