L’originale Carnevale della Scuola primaria “Azaria Tedeschi”

In occasione del Carnevale la Scuola primaria “Azaria Tedeschi” ha organizzato un’allegra giornata per i suoi piccoli allievi. Una mattinata all’insegna del gioco, della tradizione e del divertimento.

Dopo aver lavorato nel corso delle prime ore, le singole classi hanno consumato una merenda a base di prodotti tipici del Carnevale. Successivamente la scolaresca, formando un simpatico trenino, si è prima recata nei locali della Scuola dell’infanzia, sita al piano terra dell’edificio, per salutare i piccoli ospiti delle varie sezioni, poi nel cortile dell’istituto per mettere in atto una festosa sfilata ricca di sorrisi e colori.

Rientrati nell’edificio la festa si è spostata nella Sala Vinicio Gambino, dove le docenti Lico, La Rizza, Costa e Mamone hanno interpretato uno sketch carnevalesco intitolato “Ingegnose bugie”, suscitando curiosità e gioia negli animi dei piccoli spettatori.

A seguire è stata proiettata un’interessante intervista all’ormai famosa “Nonna Giuseppina”, la quale, rispondendo alle domande della docente Maria Carmela Lico, ha raccontato ai bambini le usanze del vecchio Carnevale serrese, citando le maschere, le ricette tipiche del paese e arricchendo la propria testimonianza di riflessioni, relative alle condizioni spesso indigenti dei compaesani dell’epoca, che hanno fatto riflettere e commuovere l’intero uditorio. La festa si è conclusa con canti e balli a tema, che hanno fatto scatenare e divertire grandi e piccini.