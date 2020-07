L’orgoglio di Fratelli d’Italia per un “nuovo, prestigioso, ingresso” nel partito

“Orgoglioso e felice – si dice Denis Nesci, Commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria – per il nuovo ingresso in Fratelli d’Italia. Il gruppo dirigente cresce e si qualifica grazie al prezioso contributo che darà il dottor Gaetano Topa. Sarà lui il responsabile del dipartimento Sanità del partito, per la provincia di Reggio Calabria.

Ortopedico dell’Azienda Ospedaliera ‘Bianchi-Melacrino-Morelli’, di assoluto prestigio non solo a livello regionale, e persona dal grande bagaglio umano, metterà la sua competenza e il suo spessore a disposizione di una comunità politica che vuole affrontare i temi di attualità sociale con l’apporto delle massime eccellenze”.

“Già docente tra l’altro di Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Catanzaro e del “Master Biomedico” presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Ingegneria, porterà all’interno del partito – si dice convinto Nesci – la sua esperienza relazionale con il mondo accademico ed universitario. Ringraziandolo per aver accettato il mio invito ad organizzare e rafforzare il partito di Fratelli d’Italia, con idee e competenze settoriali, auguro al dottor Topa un buon lavoro, certo che sarà in grado di sviluppare la nostra azione politica e di proposta su un comparto molto delicato per la nostra provincia, qual è la sanità”.