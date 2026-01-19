L’orgoglio di Arena brilla in Svizzera: il Ristorante Italia di Michelangelo Figliuzzi al top del Gambero Rosso

C’è un cuore calabrese che batte forte nel centro dell’Europa e che, per il 2026, si è consacrato ufficialmente nell’olimpo della ristorazione internazionale. Il Ristorante Italia di Biel/Bienne, in Svizzera, guidato con passione da Michelangelo Figliuzzi, ha trionfato nell’ultima edizione della guida Gambero Rosso International, venendo selezionato tra le migliori insegne tricolore del pianeta nella categoria Top Italian Restaurants.

Un riconoscimento che non è solo un premio alla qualità, ma il coronamento di un sogno nato ad Arena, in provincia di Vibo Valentia. Michelangelo Figliuzzi, cresciuto nel borgo vibonese, ha saputo trasformare l’eredità di una storica famiglia di ristoratori in un modello di successo globale, portando i sapori autentici della propria terra ai massimi livelli della gastronomia svizzera.

Il segreto del successo risiede in una sinergia perfetta che unisce accoglienza e sapienza tecnica. Michelangelo Figliuzzi, vero e proprio ambasciatore del gusto e volto del locale, orchestra la sala con una professionalità calorosa, guidando i clienti attraverso una carta dei vini definita “enciclopedica” che celebra ogni regione italiana. In cucina, le materie prime d’eccellenza vengono trasformate in opere d’arte culinaria: la proposta si distingue per la pasta fresca prodotta quotidianamente e una pizza tradizionale, cotta nel forno a legna, che rispetta lunghissimi tempi di lievitazione.

La guida Gambero Rosso 2026 ha lodato la capacità di Figliuzzi di mantenere un legame indissolubile con le radici calabresi, pur adottando tecniche moderne e rigorosi standard internazionali. Al Ristorante Italia sono stati assegnati i prestigiosi “Due Spicchi” per la qualità superiore della pizza e una menzione speciale per la cucina, riconoscendolo come uno dei rari indirizzi in Svizzera capaci di mantenere standard qualitativi così elevati.

Il prestigio del locale è tale da averlo reso protagonista di eventi istituzionali di rilievo, come il tour internazionale “Cheers and Cheese to EU”, dove è stato scelto per promuovere eccellenze come il Grana Padano DOP e il Prosecco DOC.

Dalle strade di Arena alla ribalta internazionale di Biel/Bienne, il Ristorante Italia rappresenta oggi la “vera cucina italiana”: quella fatta di prodotti certificati, rispetto per la tradizione mediterranea e quell’accoglienza inimitabile che solo chi ha la Calabria nel DNA sa offrire.