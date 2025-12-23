Loredana Giannicola nominata direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale

“L’assessore all’Istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli, rivolge sentite e sincere congratulazioni a Loredana Giannicola per la nomina a direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria.

Questo importante incarico rappresenta un passaggio di particolare rilievo per il sistema dell’istruzione regionale, chiamato oggi ad affrontare sfide complesse e strategiche che richiedono competenze solide, capacità di coordinamento istituzionale e una visione attenta ai bisogni delle comunità scolastiche e dei territori. La professionalità, l’esperienza maturata e il profondo senso delle istituzioni che contraddistinguono Giannicola costituiscono una garanzia per lo svolgimento efficace di un ruolo tanto delicato quanto centrale.



La scuola è il cuore della crescita civile e sociale della nostra Regione e sono certa che, attraverso un lavoro sinergico e costruttivo con la Regione, gli enti locali e le autonomie scolastiche, sarà possibile rafforzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, promuovere l’innovazione educativa e sostenere con decisione il diritto allo studio degli studenti calabresi.

Formulo i migliori auguri di buon lavoro e confermo la disponibilità mia e della Regione Calabria a proseguire un dialogo costruttivo e una collaborazione leale e proficua, nell’interesse delle comunità scolastiche, degli studenti e dell’intero territorio calabrese”.

Cosi l’assessore all’Istruzione e alle Pari opportunità della Regione Calabria, Eulalia Micheli.