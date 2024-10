Loredana Costantino confermata in casa Aleandre

Conferma significativa.

L’Aleandre Basket Reggio Calabria annuncia Loredana Costantino, dedicatasi anima e corpo alla crescita dei giovani cestisti, sin dalle prime fasce d’età.

Ripercorre, in altre vesti, quello che ha vissuto sulla propria pelle, partendo dalla storica Leonardo Basket del professore Pino Pellicanò, ed arrivando fino alla Serie A del “basket in rosa”.

Ha scritto pagine importanti del basket nazionale.

Una carriera infinita partita da Reggio Calabria e passata da Alghero, Sorrento, Patti, Battipaglia, Alcamo, Marsala, Augusta, Palermo, Abano Terme, Campobasso, solo per fare qualche esempio.

Dopo essere stata una play-maker di comprovata esperienza, oggi è membro delle Nazionali Master.

e continua il suo percorso come istruttrice minibasket e coach della Selezione Under 13.

Inoltre, rivestirà, nuovamente, l’incarico di preparatrice fisica per i gruppi Under 16 e Under 17.

Dodicesimo anno consecutivo nel coaching a marchio Aleandre: imprescindibile.

Una risorsa fondamentale per il cammino dell’Aleandre.