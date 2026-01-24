L’Orchestra musicale dell’Istituto Comprensivo “Marina di Gioiosa – Mammola” trionfa a Malta: primo posto al Concorso Internazionale

L’Amministrazione Comunale, a nome dell’assessore all’Istruzione Barbara Costa, esprime grande orgoglio e profonda soddisfazione per il prestigioso primo posto conquistato dall’orchestra dell’Istituto Comprensivo “Marina di Gioiosa Ionica–Mammola” al Concorso Internazionale Musicale Multikulturale per Orchestre Scolastiche svoltosi a Malta. Un risultato che va oltre il valore della competizione e rappresenta una straordinaria testimonianza di impegno, talento, disciplina e capacità di lavorare insieme.

Un ringraziamento speciale va agli studenti ed ex studenti, veri protagonisti di questo successo, che hanno rappresentato l’Italia e il nostro territorio con grande maturità e senso di responsabilità. Un grazie sentito alla Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuliana Fiaschè, per la guida attenta e determinata, e ai docenti Antonio Calipari, Carmelo Gramuglia e Valerio Colaci, per la competenza e la dedizione con cui hanno accompagnato i ragazzi in questo significativo percorso educativo.



L’Amministrazione desidera inoltre sottolineare la presenza costante del Sindaco, Rocco Femia, che ha seguito l’orchestra per tutta la durata del concorso, testimoniando con la sua partecipazione diretta la vicinanza delle istituzioni alla scuola, ai ragazzi e alle loro famiglie. Un segno concreto di attenzione e sostegno verso un’esperienza che ha saputo valorizzare il talento giovanile e l’identità del territorio.

Un riconoscimento va anche e soprattutto alle famiglie, per il supporto e la fiducia dimostrati, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Questo traguardo non è solo una vittoria musicale, ma la conferma di una scuola che educa, include e costruisce futuro, rendendo orgogliosa l’intera comunità.