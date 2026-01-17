L’orchestra dell’I.C. Marina di Gioiosa Jonica–Mammola rappresenta l’Italia a Malta, Princi: “Orgoglio per la Calabria”

“La partecipazione dell’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Jonica – Mammola al concorso internazionale per orchestre scolastiche Magilandia, che si terrà nei prossimi giorni a Malta, è motivo di autentico orgoglio per tutta la Calabria”. Lo afferma l’eurodeputata calabrese Giusi Princi, commentando la partecipazione dell’orchestra scolastica dell’I.C. Marina di Gioiosa Jonica – Mammola a uno dei più prestigiosi appuntamenti musicali europei dedicati alle scuole.

“L’Istituto – prosegue – rappresenterà l’Italia in un concorso internazionale di altissimo profilo, insieme soltanto a un altro istituto di Milano. Un risultato che testimonia la qualità del percorso educativo della scuola, capace di portare il talento dei ragazzi oltre i confini nazionali, nel cuore del Mediterraneo”.

“I miei complimenti – aggiunge Princi – al Dirigente scolastico Maria Giuliana Fiasché per l’impegno instancabile, la lungimiranza e la visione con cui crede nel valore formativo della musica, sostenendo con determinazione un progetto ambizioso e inclusivo. Complimenti al corpo docente, a tutta la comunità scolastica e, in particolare, ai giovani studenti, brillanti musicisti e veri protagonisti di questa straordinaria esperienza. Con il loro talento, la loro disciplina e il loro entusiasmo dimostrano come la scuola calabrese sia un autentico laboratorio di eccellenze e un vero motore di crescita culturale e sociale”.

L’orchestra e il coro dell’Istituto si sono già affermati in Italia conquistando i primi posti in prestigiosi concorsi musicali ed esibendosi anche in Piazza San Pietro, davanti a Papa Francesco. “Una vera eccellenza – evidenzia l’eurodeputata – che incarna il volto migliore della scuola calabrese: formazione, valorizzazione dei talenti e sviluppo delle competenze. La musica – conclude – è un linguaggio universale che unisce i popoli ed è anche attraverso queste esperienze di bellezza, dialogo e condivisione che si costruisce un’Europa più consapevole, inclusiva e vicina ai giovani”.