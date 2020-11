“Ho accettato di fare il Commissario per la Sanità come atto d’amore verso la Calabria, che è la regione in cui mi sono formato professionalmente come funzionario di polizia. Il mio è anche un dovere istituzionale verso il Governo, che mi ha scelto e che ringrazio”.

Sono state queste le prime parole di Guido Longo dopo la nomina, da parte dell’Esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, quale Commissario per il Piano di rientro dal deficit della sanità calabrese.