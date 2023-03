L’olio di Calabria IGP simbolo della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

Da oggi, 18 marzo, fino a domenica 26 marzo l’olio di Calabria IGP verrà distribuito su tutto il territorio nazionale in occasione della Settimana Nazione per la Prevenzione Oncologica, grazie alla partnership rinnovata tra il Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

L’olio extravergine d’oliva italiano, che grazie alle sue numerose proprietà nutriceutiche è un vero e proprio alleato della salute, è da sempre il simbolo di questa campagna di informazione e sensibilizzazione promossa annualmente dalla LILT con l’intento di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita.



Per questo motivo, durante le iniziative rivolte al pubblico messe in campo dalle associazioni provinciali della LILT per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, verranno distribuite bottigliette da 250ml di olio di Calabria IGP, ricordando così a tutti gli italiani che la prevenzione inizia dalla tavola.

Come dichiarato quest’oggi dal presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione Olio di Calabria IGP Massimino Magliocchi nel corso della conferenza stampa di lancio della campagna, che si è tenuta al Ministero della Salute alla presenza del Ministro Orazio Schillaci: «La sinergia tra la Lilt e il Consorzio Olio di Calabria IGP vuole sottolineare l’importanza di fare fronte comune per tutelare la salute delle persone, puntando sulla prevenzione sanitaria e alimentare come prima arma di difesa nella lotta ai tumori. Siamo orgogliosi di essere al fianco della LILT in questo impegno nella corretta diffusione di abitudini alimentari sane, alla base di uno stile di vita salutare. La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è un’occasione unica per far conoscere le proprietà benefiche del nostro oro verde a tutti gli italiani e allo stesso tempo per contribuire al raggiungimento del traguardo comune di un futuro senza cancro».

Presente alla conferenza stampa di lancio anche l’assessore alle Politiche Agricole e allo Sviluppo Agroalimentare della Regione Calabria Gianluca Gallo, che ha tenuto a ribadire l’impegno delle istituzioni nel valorizzare la genuinità delle eccellenze agroalimentari italiane, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica attraverso la promozione di un regime alimentare vario ed equilibrato, tipico del nostro Paese. “Consapevolezza e qualità”, sono le parole chiave espresse dall’assessore.



Testimonial del Consorzio dell’olio anche Giovanni Tocci, campione olimpico di tuffi e calabrese doc. In sala ed in rappresentanza del ministro dell’Agricoltura, il deputato Marco Cerreto che fa parte della Commissione agricoltura. In videoconferenza da Londra lo chef stellato Giorgio Locatelli: “Come on, ragazzi”, il suo motto, pronto a “spopolare” nelle campagne pubblicitarie.

«La SNPO “parla” prevalentemente di prevenzione a tavola, sensibilizzando a una corretta alimentazione – che trova, in particolare e soprattutto, nella dieta mediterranea la sua espressione più completa – per contrastare l’insorgenza del 35% di tumori causati proprio dalle cattive abitudini alimentari. Ringrazio il Consorzio per aver generosamente offerto il prezioso olio della sua terra, una delle culle della dieta mediterranea, che rappresenta un’icona dell’alimentazione sana e all’insegna del benessere. Diversi studi hanno dimostrato che l’uso di olio extra vergine di oliva, in virtù delle sue molteplici qualità antitumorali e in ragione della sua ineguagliabile miniera di antiossidanti, svolge un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, gastrointestinali, neurologiche e tumorali», questo il commento del presidente della LILT nazionale Francesco Schittulli.