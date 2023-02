L’odissea di un dializzato di Albani di Nardodipace: la solidarietà batte la neve

Difficoltà e disagi, ma anche momenti di solidarietà e sinergia. L’emergenza neve che ha colpito le Serre ha fatto riemergere preoccupazioni e problemi che si possono superare solo con la collaborazione.

È il pomeriggio di giovedì quando nel corso della videoconferenza promossa dalla Prefettura di Vibo Valentia viene evidenziata una necessità impellente: un signore della frazione Albani di Nardodipace deve urgentemente fare la dialisi, ma il paese è isolato a causa degli oltre 70 centimetri di neve caduti. Le strade sono quasi impercorribili, non sembrano potersi rintracciare mezzi in grado di raggiungere la lontana località in cui risiede l’uomo. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, mette a disposizione un fuoristrada della locale Protezione civile e nella mattinata di venerdì due componenti del Coc serrese sfidano il freddo pungente e soprattutto il manto bianco e si dirigono verso la casa del paziente. Il viaggio è un’odissea, perché man mano che ci si avvicina a Nardodipace il muro bianco si alza e impedisce il transito. E infatti anche il Defender serrese si blocca: decisivo è il supporto di specifici mezzi dell’Anas (in particolare una turbina), di quelli messi a disposizione dalla Provincia e di volontari che consentono la prosecuzione della “missione”. Il paziente viene finalmente raggiunto e portato all’ospedale “San Bruno” dove esegue il trattamento. Dei volontari lo riportano a Mongiana (paese d’origine) dove trascorre la notte, per poi tornare la mattina seguente in ospedale dove completa il ciclo di cure.

“Sono stati giorni veramente complessi – ha commentato il sindaco di Nardodipace, Antonio Demasi – senza un attimo di respiro. Non ricordo un’emergenza simile, è stata un’esperienza senza precedenti. Abbiamo dovuto organizzare il servizio per quattro dializzati residenti in frazioni diverse. Ringrazio di cuore le Istituzioni e i privati che si sono prodigati senza risparmio di energie e che ci hanno permesso di spezzare lo stato di isolamento. Un ringraziamento va anche ai volontari della locale associazione ‘Il Falco’ che hanno portato generi alimentari agli anziani. In casi come questo – ha concluso – agire insieme è fondamentale”.