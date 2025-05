Locri, domani l’incontro “A tu per tu” con la scrittrice Daniela Rabia

Domenica 25 maggio alle ore 18 alla Biblioteca “G. Incorpora” di Locri si terrà l’incontro “A tu per tu” con la scrittrice Daniela Rabia. L’evento, inserito nel prestigioso maggio dei libri, verrà presentato da Domenica Bumbaca (assessore alla Cultura della Città di Locri) e da Giovanni Calabrese (assessore al Lavoro, al Turismo e all’Ambiente della Regione Calabria).

La tematica di fondo sarà il precariato attraverso la presentazione del libro autobiografico “Vita da precaria”, Pellegrini editore, con prefazione di Giovanni Calabrese, artefice insieme al presidente Roberto Occhiuto, ai dirigenti regionali e al commissario di Acl, della stabilizzazione del bacino dei precari del Programma Stage della Regione Calabria. Questo bacino è transitato in Arpal Calabria, Agenzia per Politiche Attive del Lavoro. “Un percorso lungo e travagliato – spiega l’autrice – culminato in un testo nato proprio nelle prime battute nella stanza dell’assessore. Mentre l’assessore ci spiegava le difficoltà – continua Rabia – io smettevo di prendere appunti e iniziavo a scrivere questo libro”. Come si legge nell’autorevole prefazione di Giovanni Calabrese, già sindaco di Locri, “non è facile vivere in Calabria ma restare in Calabria è più importante, è un atto di speranza e di riscatto. Quella speran­za di una Calabria che lavora, di una Calabria che non deve chiedere a nessuno il favore di un lavoro, di una Calabria che non fa le valigie per andare a cercare altrove quel “qualcosa” che potrebbe, che dovrebbe, che dovrà, avere qui”.

Un appuntamento imperdibile in cui si parlerà di letteratura, diritto e precariato