“Lo svincolo di via Cardinale Portanova impraticabile nelle ore di punta”

“Lo svincolo di via Cardinale Portanova rappresenta uno snodo importante nella viabilità urbana, ma nelle ore di punta chi percorre quel tratto rischia di restare imbottigliato nel traffico anche per 1 ora”

È quanto denuncia in una nota il gruppo Forza Italia Giovani di Reggio Calabria.

“Chiederemo ai nostri consiglieri comunali di intervenire, richiedendo una pattuglia dei vigili urbani fissa negli orari problematici, coincidenti con l’orario di entrata e di uscita delle scuole limitrofe” continua la nota.

“La presenza fissa degli ausiliari nelle ore di punta (8/9.30 e 12/14) permetterebbe una regolazione sistematica del traffico in tutto il tratto di percorrenza di via Cardinale Portanova: bisogna intervenire prontamente, per evitare disagi ai ragazzi, alle famiglie e a tutti coloro che usufruiscono dello svincolo autostradale”.