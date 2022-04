Lo studente di origini capistranesi Antonio Pasceri vince le Olimpiadi regionali di Filosofia, esulta il sindaco Marco Martino

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo viva soddisfazione per la vittoria del giovane studente Antonio Pasceri alle Olimpiadi regionali di Filosofia”. Il sindaco Marco Martino non contiene la gioia e rende merito al brillante studente. “Antonio – spiega il primo cittadino -, figlio del noto musicista e compositore capistranese Vincenzo Pasceri, è da considerarsi un vero e proprio concittadino. È infatti nipote del professor Antonio Pasceri, sindaco storico della comunità che ha guidato per ben 24 anni. Giungano le più sentite congratulazioni, affinché, il suo impegno e la sua dedizione, siano ripagati nel corso del tempo”. “Crediamo – aggiunge Martino – nel giovane genio, proferendo speranze sempre più ambiziose. Rinnoviamo gli auguri, confidando in una vittoria acclarata anche nel panorama nazionale. Siamo convinti che ci rappresenterà come illustre calabrese simbolo di vanto e di orgoglio per tutti noi. Vittoria, che, in caso di successo, sapremo festeggiare nel migliore dei modi. In bocca al lupo caro Antonio, siamo tutti con te”.