Lo straziante ultimo saluto a Lucia Vellone e Salvatore Primerano: il giorno buio di Serra San Bruno

Il surreale, mesto, torpore che avvolge Serra San Bruno si spezza sulla strada che porta a Corso Umberto I. Il corteo funebre che accompagna le salme di Lucia Vellone e Salvatore Primerano, partito dalla casa dei genitori della giovane, passa innanzi alla loro abitazione di via tenente Manno, quasi per salutare la loro dimora terrena, e poi si dirige anticipato dal complesso bandistico, verso la Chiesa Matrice. Tanti occhi gonfi, visi bagnati da lacrime amare. Molti portano occhiali da sole pur in una giornata grigia e incerta. Chi riesce ad emettere qualche sillaba stentata fa cenno a frammenti di vita passata. Una vita interrotta bruscamente, quella della coppia, così come quella di Domenico Massa (i cui funerali avranno invece luogo domani alle 15:30 nella Chiesa di Cristo Re di Savini) in un tragico martedì su una delle tante strade insanguinate calabresi. Un fatto spaventoso e inspiegabile che fa riflettere. Davanti all’altare due bare appaiate: su una rose rosse, sull’altra rose arancio. Su entrambe il dolore, la sofferenza, la disperazione dei familiari; nell’aria la commozione di una comunità intera che invade la piazza occupando anche lo spazio antistante il Monumento ai Caduti. E poi nastri di cordoglio, corone di fiori, bigliettini intrisi di commozione.

“Ci sono giorni – anticipa don Nicola Ierardi – in cui è facile ringraziare Dio, in altri come questo diventa più difficile. Ma è in questi casi che offrire l’Eucarestia è più importante”. Nell’omelia, il parroco arrivato da poco nella cittadina della Certosa propone spunti che cercano di dare conforto: “le parole dicono e non dicono. Riponiamo la nostra fiducia nel Salvatore del mondo”. Tanti perché rimandano a dubbi atroci, ma “Gesù è la vera risposta alle nostre domande. Lucia, Salvatore e Domenico – aggiunge – sono risorti, adesso sono con Dio, che è l’ultimo ad esserci con noi ed è il primo ad introdurci in Paradiso”.

Terminata la Messa, il fiume di gente osserva la coroncina di palloncini bianchi e oro volare verso il cielo e si reca lentamente al cimitero. Le menti sono annebbiate per la perdita di quei giovani che hanno sfidato le complicazioni per costruire una famiglia, i pensieri si concentrano ossessivamente sui loro due bambini – di 2 e 8 anni – che dovranno crescere senza i consigli, il supporto e soprattutto l’amore di mamma e papà. Forse il tempo potrà rendere meno pesante la pietra che oggi è sul cuore di tutti i serresi, forse da domani la vita quotidiana del comprensorio tornerà a scorrere. Il ricordo di due figli di Serra, strappati prematuramente alla loro esistenza terrena, però, non sarà cancellato dall’anima di chi li ha provato per loro sentimenti di sincero affetto.