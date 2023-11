Lo stallone Doller Skipover dell’imprenditore serrese Raffaele Cosmano sbaraglia la concorrenza alla Fiera di Verona

Si è conclusa da poco la famosa Fiera dei cavalli di Verona che ha visto come primo classificato nella specialità Color class lo stallone Doller Skipover di proprietà dell’imprenditore edile serrese Raffaele Cosmano, il quale, mosso da una grande passione per i cavalli (in particolare per la razza Paint), detiene 13 cavalli tra stalloni, fattrici e puledri nella scuderia “Er Bonzi Ranch”. Lo stesso aveva partecipato due anni fa alla fiera della città veneta, aggiudicandosi il primo premio nella stessa categoria con lo stesso stallone. Si tratta dunque di un entusiasmante successo e di una grande soddisfazione per Cosmano, che ad agosto aveva organizzato il raduno equestre suscitando interesse ed attenzione.