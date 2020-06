Lo Bianco e Gullì fondano il Gruppo “Movimento per Jonadi”

Nasce un nuovo Gruppo consiliare autonomo al Comune di Jonadi denominato “Movimento per Jonadi”, fondato e composto dai consiglieri di maggioranza Giuseppe Lo Bianco (capogruppo) e Rosamaria Gullì.



“Con la costituzione di questo nuovo gruppo consiliare – sostengono i promotori – vogliamo continuare il percorso amministrativo in piena autonomia ed indipendenza, pur rimanendo all’interno della maggioranza e riportare al centro dell’azione amministrativa e del dibattito democratico le tematiche che hanno fatto parte del programma elettorale presentato ai cittadini, molte delle quali ancora in sospeso.

La nostra azione – proseguono – sarà improntata all’esclusivo interesse pubblico ponendoci come unico obiettivo il miglioramento del comune di Jonadi, indipendentemente da tutte le possibili schermaglie politiche che rallentano solo la programmazione.

In qualità di consiglieri comunali – concludono – svolgeremo un azione critica e di controllo cercando di dare il nostro contributo di partecipazione e confronto sia in seno al consiglio comunale sia sul territorio ponendoci come portavoce delle istanze dei cittadini nel pieno rispetto del mandato ricevuto dall’elettorato”.