LIVE STREAMING | SPECIALE “ELEZIONI COMUNALI: IL PROGETTO DI ALFREDO BARILLARI”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 16) la puntata di “On the news”, dedicata alle elezioni comunali a Serra San Bruno. Nella trasmissione di oggi, condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano), sarà ospite il leader del movimento civico “Liberamente” Alfredo Barillari che, oltre a fare il punto sulla situazione finanziaria e amministrativa dell’Ente, risponderà alle domande sul sistema di alleanze politiche, sulla composizione della lista, sull’evoluzione dell’approccio della comunità alla vita politica, sui problemi e sul progetto di sviluppo per la città.

Per seguire la trasmissione clicca qui.