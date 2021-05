Live streaming “On the news” | Speciale “Vibo Capitale del libro: il ruolo della cultura nella società moderna”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) nella quale saranno ospiti il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo ed il direttore del Sistema bibliotecario vibonese Gilberto Floriani. Nella “room” di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano) verranno approfonditi gli effetti benefici dell’indicazione di Vibo come Capitale del libro e sarà illustrato il ruolo della lettura e della comprensione nella società moderna. Per seguire la trasmissione clicca qui.