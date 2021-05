Live streaming “On the news” | Speciale “Tutela dell’ambiente: il problema della gestione dei rifiuti e quello della depurazione”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) nella quale sarà ospite l’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio. Il componente dell’Esecutivo, rispondendo alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano), focalizzerà l’attenzione sui problemi relativi alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione soffermandosi anche sul processo dello sviluppo sostenibile e sul ruolo dei parchi in una regione a vocazione turistica come la Calabria. Per seguire la trasmissione clicca qui.