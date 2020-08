LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “SERRA TRA PRESENTE E FUTURO: I PROGETTI PER LO SVILUPPO”

Trasmettiamo in live streaming la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) che vedrà come ospite il già sindaco, oggi consigliere regionale, Luigi Tassone che illustrerà la sua visione per Serra San Bruno. Il candidato alla carica di consigliere comunale con la lista “Uniti per Serra” – che sostiene la candidatura a sindaco di Antonio Procopio – rispondendo alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), parlerà dell’approccio alla campagna elettorale nel post-Covid e indicherà i punti salienti del programma amministrativo. Non mancheranno i riferimenti alle prime polemiche di questa fase elettorale. Per seguire la trasmissione clicca qui.