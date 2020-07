LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “SCENARI POLITICI ED ELEZIONI COMUNALI A SERRA SAN BRUNO”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 16) la puntata di “On the news”, condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano), nella quale sarà ospite l’ex sindaco di Serra San Bruno, Bruno Rosi. L’esponente di Fratelli d’Italia offrirà il suo punto di vista sulle prossime elezioni comunali e sugli scenari politici locali, toccando questioni amministrative ed esaminando problemi territoriali e relative possibili soluzioni. Per seguire la trasmissione clicca qui.