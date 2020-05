LIVE STREAMING “ON THE NEWS” – SPECIALE “SAN BRUNO E LA PENTECOSTE”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 17) la trasmissione “On the news” nella quale saranno approfonditi – con la partecipazione degli esperti Roberto Sabatinelli, Antonio Cavallaro, Domenico Pisani e Marco Primerano e con la conduzione di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza – i significati e le tradizioni relativi alla Pentecoste e a San Bruno.

Per seguire la trasmissione clicca qui.