Live streaming “On the news” | Speciale “Ruolo e responsabilità degli amministratori locali nell’emergenza Covid”

Trasmettiamo (a partire dalle 16) la puntata di “On the news” che vedrà come ospiti i sindaci di Spadola e Cardinale, Cosimo Damiano Piromalli e Danilo Staglianò. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), si discuterà del ruolo degli amministratori locali nell’emergenza sanitaria, dell’efficacia delle misure volte a contenere il contagio e dei cosiddetti “ristori”. Verranno, inoltre, analizzate le risposte delle comunità delle Serre e delle Preserre rispetto al difficile momento in termini di solidarietà e spirito di collaborazione. Per seguire la trasmissione clicca qui.