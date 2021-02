Live streaming “On the news” | Speciale “Problemi ed opportunità per la Provincia di Vibo”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) che vedrà come ospiti il consigliere comunale di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci ed il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino), i due esponenti politico-istituzionali si soffermeranno rispettivamente sulla pericolosità della viabilità nel tratto Serra San Bruno – Mongiana e sulla situazione finanziaria della Provincia. Non mancheranno riferimenti al problema dei rifiuti, alle prossime elezioni provinciali e regionali. Per seguire la trasmissione clicca qui.