LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “LIBERAMENTE ED IL SUO PROGETTO PER SERRA SAN BRUNO”

Trasmettiamo in live streaming la puntata di “On the news” (a partire dalle 18), condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) nella quale sarà ospite Rosanna Federico. L’esponente di “Liberamente” illustrerà le priorità del programma elettorale, marcando le differenze fra il movimento civico che rappresenta e le altre compagini in campo. Ci sarà inoltre lo spazio per gli ultimi aggiornamenti sulla composizione della lista e per considerazioni sullo svolgimento della campagna elettorale. Per seguire la trasmissione clicca qui.