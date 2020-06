LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “LE SCELTE DI ‘IN ALTO VOLARE’ IN VISTA DELLE ELEZIONI COMUNALI”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 16) la trasmissione “On the news”, condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano), nella quale saranno ospiti

lo psicologo Pino Iennarella che, nell’ambito della rubrica “Appunti di psicologia” spiegherà gli effetti del lockdown sulle persone ed i diversi tipi di reazione sociale, e Giuseppe De Raffele (seconda parte del programma) che illustrerà la linea politica del movimento “In alto volare” in vista delle elezioni comunali e le priorità amministrative in caso di vittoria. Per seguire la trasmissione clicca qui.