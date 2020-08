LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “LE PROPOSTE DI ‘PER SERRA INSIEME’ PER ATTUARE IL CAMBIAMENTO”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 18) che vedrà come ospite Walter Lagrotteria. Il candidato a consigliere per la lista “Per a Serra insieme”, nel rispondere alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), illustrerà le linee guida del programma mettendo in evidenza le caratteristiche dei componenti della squadra. Per seguire la trasmissione clicca qui.