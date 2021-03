Live streaming “On the news” | Speciale “Le misure di contrasto alla pandemia ed il ruolo del volontariato”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) nella quale il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, illustrerà le azioni che l’Amministrazione comunale, in sinergia con altre Istituzioni ed associazioni, sta mettendo in campo per contrastare gli effetti della pandemia. Il primo cittadino, rispondendo alle domande dei conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, interventi socio-culturali di Daniela Rabia), farà il punto sulla situazione epidemiologica spiegando il metodo con il quale s’intende procedere in caso di eventuale incremento delle positività. Nella seconda parte della trasmissione, interverranno il giornalista Francesco Pungitore e lo lo studente del Liceo Classico Salesiano di Soverato Giulio Carchidi, al quale il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha conferito l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica. Per seguire la trasmissione clicca qui.