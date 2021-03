Live streaming “On the news”| Speciale “Le misure anticrisi e le prospettive della Calabria”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 18.30) nella quale sarà ospite l’assessore regionale alle Politiche agricole, allo sviluppo agro-alimentare, alle Politiche sociali e per la famiglia, Gianluca Gallo. Nella “room” di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano), l’esponente della Giunta regionale si soffermerà sulle misure anti-crisi adottate, sugli interventi nel settore sociale, sulle azioni messe in campo a sostegno del settore primario. La discussione verterà anche sugli equilibri politici e sulle elezioni regionali. Per seguire la trasmissione clicca qui.