LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “LE MAESTRANZE SERRESI NEL 1700”

Trasmettiamo in live streaming la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza con la regia di Marco Primerano, durante la quale sarà descritta la società serrese del XVIII secolo grazie al contributo degli autori degli libro “Serra e la Certosa di Santo Stefano del Bosco nel catasto onciario del 1755”, Vincenzo Cataldo e Domenico Pisani, che faranno riferimento soprattutto alle maestranze locali dell’epoca ed ai rapporti che intrattenevano con il monastero bruniano. Per seguire la trasmissione clicca qui.