Live streaming “On the news” | Speciale “La situazione del Comune di Serra San Bruno e le prospettive future”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) nella quale sarà ospite il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, che, nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) illustrerà la situazione amministrativa e finanziaria del Comune, analizzando le criticità riscontrate e indicando le prospettive future. Il primo cittadino si soffermerà, in particolare, sul Piano di alienazioni (e quindi sul caso relativo al Vivaio Rosarella) e sulle iniziative che intende adottare quale capo dell’Esecutivo e rappresentante della comunità serrese. Per seguire la trasmissione clicca qui.