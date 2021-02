Live streaming “On the news” | Speciale “La proposta politica di Luigi De Magistris per la Calabria”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” nella quale sarà ospite il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano, elaborati satirici di Sergio Gambino), l’ex magistrato illustrerà la sua proposta politica soffermandosi sul suo progetto per la Calabria e sullo schema di alleanze in vista delle elezioni regionali. Non mancherà qualche passaggio sulla recente crisi e sulla formazione del nuovo Governo. Per seguire la trasmissione clicca qui.