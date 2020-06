LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “LA CRISI ECONOMICA, LA REGIONE ED IL FUTURO DEL CENTRODESTRA”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 16) la trasmissione “On the news”, condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (con la regia di Marco Primerano), nella quale sarà ospiteil deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro. L’esponente di destra approfondirà i temi relativi alle politiche regionali e governative adottate per affrontare la crisi economica scaturita dal lockdown, al caso delle “indennità differite” dei consiglieri regionali calabresi, alle problematiche delle aree interne ed al ruolo giocato da Fratelli d’Italia nel nuovo corso della Regione Calabria e all’interno della coalizione anche alla luce della crescita nei sondaggi. Ci sarà, inoltre, qualche battute sulle elezioni amministrative in Calabria.

