LIVE STREAMING “ON THE NEWS” – SPECIALE “LA CRISI ECONOMICA ED I PROBLEMI DEI RIFIUTI E DELLA VIABILITÀ”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 16) la trasmissione “On the news”, condotta da Antonio Zaffino, Biagio La Rizza e Marco Primerano, nella quale saranno ospiti il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano (con il quale saranno affrontati i temi dei rifiuti, della viabilità e dello sviluppo territoriale) ed il deputato del M5S Riccardo Tucci (che illustrerà i provvedimenti governativi per affrontare la crisi sanitaria e economica – ecobonus, credito d’imposta sugli affitti, bonus partita iva e reddito d’emergenza – e commenterà le nuove dinamiche politiche nazionali).

Per seguire la trasmissione clicca qui.