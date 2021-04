Live streaming “On the news” | Speciale “Infrastrutture, patrimonio culturale e sviluppo: la visione del professor Calabrò”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) nella quale saranno sviluppati i temi relativi alla pianificazione strategica, all’importanza dei beni storici, architettonici e paesaggistici, alla dotazione infrastrutturale ed al ruolo delle comunità locali nella valorizzazione del patrimonio culturale. La trasmissione, condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (interventi socio-culturali di Daniela Rabia, regia di Marco Primerano), punta ad integrare la propria offerta socio-culturale con il contributo del mondo universitario: nel salotto virtuale sono infatti presenti Francesco Calabrò – professore di Estimo presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e direttore del Master universitario di II livello in “Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio” – e l’architetto Raffaele Scrivo, dottore di ricerca presso il Dipartimento Patrimonio Architettura e Urbanistica dello stesso Ateneo. Per seguire la trasmissione clicca qui.