LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID-19”

Trasmettiamo in live streaming la trasmissione “On the news” (a partire dalle 16), condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza con la regia di Marco Primerano, che analizzerà le difficoltà e le azioni dei sindaci nell’affrontare l’emergenza Covid, che è stata motivo di preoccupazione per tutto il pianeta. Nel salotto virtuale ci sarà il primo cittadino di Gerocarne Vitaliano Papillo che approfondirà gli effetti delle misure anticontagio per poi individuare le possibili occasioni di rilancio per il territorio. La prima parte della puntata sarà, invece, dedicata alla rubrica “Appunti di psicologia” curata dallo psicoterapeuta Pino Iennarella che risponderà, in particolare, ad una domanda: “Può esistere un rapporto di amicizia dopo la fine di una relazione amorosa?”. Per vedere la trasmissione clicca qui.