Live streaming “On the news” | Speciale “Il Piano delle alienazioni ed il Vivaio Rosarella: l’avvertimento di ‘Per Serra insieme’”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 16) nella quale saranno ospiti i consiglieri comunali di “Per Serra insieme” Biagio Figliucci e Vito Regio. Nel salotto virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), i due esponenti di opposizione analizzeranno l’operato amministrativo in questa primissima fase della consiliatura concentrandosi sul Piano delle alienazioni e quindi sul controverso caso del Vivaio Rosarella. Per seguire la trasmissione clicca qui.