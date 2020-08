LIVE STREAMING “ON THE NEWS” | SPECIALE “IL FUTURO DI SERRA TRA RINNOVAMENTO E SPERANZE DI RILANCIO”

Trasmettiamo in live streaming (a partire dalle 16) la puntata di “On the news” condotta da Antonio Zaffino e Biagio La Rizza con la regia di Marco Primerano nella quale verranno indicate le principali linee guida programmatiche della lista “Uniti per Serra”. Il candidato a sindaco Antonio Procopio ripercorrerà il cammino che ha portato all’individuazione della sua figura quale momento di sintesi e indicherà gli obiettivi da raggiungere in caso di vittoria. Non mancheranno considerazioni sulla situazione degli Enti locali e sulle possibilità di trasformare la crisi economica post-Covid in un’occasione di rilancio per le aree interne. Per seguire la trasmissione clicca qui.