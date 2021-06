Live streaming “On the news” | Speciale “I risultati degli studi scientifici su vantaggi ed effetti del 5G”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle 20.30) nella quale saranno ospiti l’ingegner Giuseppe Caristo, l’avvocato Loredana Lo Faro e il dottor Claudio Carallo – tecnici della rete “Calabria Condivisa” – nella quale saranno esaminati i vantaggi derivanti dallo sviluppo del 5G e spiegati i risultati degli studi sui possibili effetti sulla salute. Nella “room” di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano) saranno analizzati aspetti ingegneristici, medici, giuridici e amministrativi fornendo ai videoascoltatori le informazioni necessarie per elaborare una propria idea sul bilanciamento di pro e contro di questa nuova tecnologia. Per seguire la trasmissione clicca qui.