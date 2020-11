Live streaming “On the news” | Speciale: “Emergenza Covid: la situazione a Serra San Bruno”

Trasmettiamo la puntata di “On the news” (a partire dalle) nella quale sarà ospite il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. Nella stanza virtuale di Antonio Zaffino e Biagio La Rizza (regia di Marco Primerano), il primo cittadino farà il punto della situazione sanitaria nel paese della Certosa, valutando i possibili fattori di rischio ed indicando le misure di prevenzione da adottare per impedire la diffusione del Covid. Nella parte finale del programma si parlerà, inoltre, delle attività dell’Amministrazione comunale in questo frangente iniziale della consiliatura. Per seguire la trasmissione clicca qui.